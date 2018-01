Coca-Cola de 2 litros está proibida em NY, anuncia prefeitura

Num passo para combater a obesidade, a qual mata cerca de 6 mil pessoas por ano, a prefeitura de Nova York proibirá a venda de refrigerantes e outras bebidas açucaradas em embalagens maiores de 473 ml em lanchonetes e restaurantes. A restrição começa em 12 de março. Isso significa o fim dos copos gigantescos oferecidos pelas redes de fast-food e mesmo as garrafas de dois litros, por exemplo.

Consumidores reclamam que vão gastar mais. Uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola custa R$ 6 no país. Agora, para ter o mesmo conteúdo, serão necessárias seis latinhas, que custam cerca de R$ 3 cada. Por fim, vão gastar R$ 18 pela mesma quantidade. A conta é do jornal New York Post.

Via O Globo