Comer brócolis e espinafre deixa as pessoas mais bonitas, aponta estudo

Você detesta salada? Um teste feito pela universidade britânica de St. Andrews pode mudar a sua opinião. Segundo os pesquisadores, comer frutas e vegetais pode deixar as pessoas mais atraentes – e o resultado pode ser constatado em apenas 6 semanas.

O estudo pediu que 35 pessoas mudassem as suas dietas e acrescentassem mais vegetais e frutas durante um mês e meio. As substâncias, ricas em carotenóides, fazem com que a pele fique mais corada, além de proteger dos efeitos da poluição e dos raios UV. Conforme demonstrou o resultado publicando na revista PLoS ONE, os participantes ficaram com uma tonalidade de pele mais bonita, fruto da ingestão de carotenóides.

Alimentos ricos em beta-caroteno e licopeno: são tomates e pimentões vermelhos, cenouras, brócolis, abóbora e espinafre. Já maçãs e cerejas contém polifenóis, que ajudam o sangue a circular melhor na pele.

(Via Daily Mail)