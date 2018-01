No Facebook, Dilma diz que ‘acima de tudo, brasileiro tem paixão pelo futebol’

A presidente Dilma Rousseff usou hoje sua página no Facebook para dizer que os brasileiros querem a Copa do Mundo no País. “O brasileiro não abre mão de lutar por seus direitos, mas preza a democracia e acima de tudo tem paixão pelo futebol”, escreveu ela no post. Dilma mencionou a pesquisa Ibope/Estadão divulgada no sábado, 22. De acordo com o levantamento, para 43% dos entrevistados o evento trará mais benefícios que prejuízos. Outros 40% pensam o contrário.

