Uma polêmica sobre as cores de um vestido tomou conta das redes sociais ontem. Tudo começou com um post no Tumblr, no qual a usuária pedia ajuda: “pessoal, por favor me ajudem, esse vestido é branco e dourado ou azul e preto? Eu e meus amigos não conseguimos chegar a um acordo”. E ao olhar a foto, realmente, as pessoas se dividem sobre os tons da roupa. A dúvida viralizou e, como tudo na internet, virou meme!

