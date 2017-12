Duff no Brasil: Cerveja dos Simpsons vai custar até R$ 10

Você se animou com a notícia de que a cerveja favorita de Homer Simpson chegará ao Brasil? Então prepare o bolso: cada long neck (355 ml) da Duff brasileira vai custar entre R$ 8 a R$ 10. “Ela chega mesmo no começo de dezembro. Estamos produzindo mil caixas de 24 garrafas”, afirmou Conrado Kaczynski, sócio da Duff Brasil, ao site G1.

A Duff que estará à venda não é um produto oficial da Fox, detentora dos direitos sobre a história da família Simpson. Os direitos de produção no País foram adquiridos no ano passado pela Duff do Brasil. A bebida é fabricada pela cervejaria catarinense SaintBier, responsável também pela produção da Cerveja Coruja.

Na América do Sul, a cerveja pode ser encontrada no Chile, no Paraguai e na Colômbia. Em São Paulo, 35 bares venderão a Duff, que chega ao mercado esta semana. Também estará disponível em quiosques da rede Mr. Beer, no Rio, Paraná e Brasília.