É São João! Envie sua foto de festa junina para o ‘Estadão’

Junho é o mês em que acontecem as homenagens aos santos mais populares do Brasil. E para registrar as celebrações, o Estadão.com.br pede ao leitor que envie fotos de festas juninas que ocorrem pelo País (ou até mesmo em outros países!). Pode ser quermesse do bairro, festa junina na escola do seu filho, da igreja… Qualquer lugar.

Basta enviar as imagens para o e-mail infograficos@estadao.com.br ou se preferir encaminhe pelo Instagram com a hashtag #estadaojunino. Não esqueça de mandar nome completo e a cidade onde foi registrada a festa.

As melhores fotos serão publicadas na galeria do Estadão.com.br no dia 24 de junho, dia de São João.

Participe!