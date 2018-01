E o Iron Maiden vai estar no meio da folia do Rio de Janeiro. Não a banda, mas o mascote clássico Eddie The Head. A escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel vai homenagear o Rock in Rio em seu desfile. Serão duas esculturas de quase 5 metros de altura.

Segundo o blog oficial do Rock in Rio, o mascote, que vai se movimentar, estará no carro alegórico dedicado à primeira versão do festival, ocorrida em 1985.