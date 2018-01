ELEIÇÕES: Bebida alcoólica está liberada em SP, RJ, SC, BA e RO

A proibição da venda de bebidas alcoólicas, na chamada Lei Seca, no dia das eleições, que ocorrem no próximo domingo, não é uma determinação federal. Cada Estado define as suas regras. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Rondônia decidiram liberar neste ano.

Já outros em Estados, como Ceará, Pernambuco, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins, há proibição. Em alguns casos, a proibição é apenas em algumas cidades.

Nos links acima, selecionamos reportagens atuais sobre a Lei Seca em cada Estado. Veja como será no seu.