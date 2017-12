Empresa instala máquina de cerveja para funcionários beberem durante expediente

Sabe a máquina que vende cafezinho no seu trabalho? Pois uma empresa nos EUA resolveu “aprimorar” a ideia. E trocar o produto: em vez de café, ela vende cerveja.

A máquina de venda automática de cervejas foi instalada na agência de publicidade Arnold, em Boston, por ideia dos próprios funcionários e com o dinheiro do patrão – eles gastaram uma verba de US$ 100 mil para “inovação”.

Os funcionários têm até direito a cervejas grátis. E, pasmem, a máquina está no Twitter. Quando passa muito tempo sem alguém ir lá buscar uma gelada, ela reclama: “Só uma pessoa quis cerveja na última hora. Sou um robô solitário. Venham a mim.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Via Adweek