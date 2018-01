‘Estadão’ convida leitores a fotografar seu carnaval

Vai passar o carnaval em que lugar? O Estadão convida você a fotografar a sua folia. Não importa se é na avenida ou se no descanso de uma praia, com uma água de coco na mão. Vamos fazer uma galeria com visões bem pessoais dos leitores sobre a festa. E não importa em que lugar do mundo você esteja. Usem a imaginação, fujam do óbvio, cliquem e mandem para a gente.

Para participar, é só postar a foto no Instagram com a hashtag #CarnavalEstadao ou enviar para o e-mail estadao@gmail.com. As melhores e mais originais vão ganhar destaque no nosso Instagram e no nosso site.

Abaixo, algumas imagens para inspirar vocês. Bora?

Foto: CristinaPessini/Flickr/Creative Commons

Foto: Fora do Eixo/Flickr/Creative Commons

Foto: Overmundo/Flickr/Creative Commons

Foto: Fora do Eixo/Flickr/Creative Commons