Estadão nas redes sociais: veja onde estamos

Além dos perfis principais do Estadão nas redes sociais, diversos cadernos, editorias e blogs também possuem páginas próprias. Elas servem para aproximar o leitor de temas específicos. Se você se interessa mais por política, por exemplo, e quer acompanhar os assuntos do noticiário de perto, pode seguir os perfis da editoria no Twitter e Facebook. Se sua praia é tecnologia, acompanhe o Link e não perca nenhuma novidade.

Confira abaixo onde estão nossos perfis em cada rede social:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TWITTER

Estadão (principal)

Estadão Dados

Estadão PME

Radar Tecnológico

Acervo

Economia

Moda

Esportes

Metrópole

Política

Internacional

Viagem

Ponto Edu

Link

Cultura

Rádio Eldorado

Rádio Estadão

FACEBOOK

Estadão (principal)

Ciência e Saúde

Paladar

Esportes

Jornal do Carro

Estadão PME

Divirta-se

Metrópole

Ponto Edu

Política

Acervo

Link

Economia

Internacional

Cultura

Rádio Eldorado

Rádio Estadão

GOOGLE+

Estadão (principal)

Estadão PME

INSTAGRAM

Estadão (principal)

Esporte

Economia

Paladar

Link

Casa

Viagem

YOUTUBE

Estadão (principal)

LINKEDIN

Estadão (principal)

TUMBLR

Estadão (principal)