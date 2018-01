Estadaocarnaval: cobertura interativa do ‘Estado’ encerra carnaval com 229 milhões de exibições

Neste carnaval, o Estado apostou em uma cobertura interativa com uma “segunda tela” das redes sociais para mostrar o melhor da folia pelo País. Números consolidados apontam que a hashtag #Estadaocarnaval atingiu a marca de 229 milhões de exibições durante todo o carnaval, segundo a ferramenta de análise de mídia social Sysomos. O recurso inédito foi desenvolvido em parceria com o Twitter e a Flowics.

A hashtag oficial foi tuitada 8.538 vezes. Já o perfil do jornal na rede (@Estadao) foi citado 44.399 vezes. Ao todo, a disputa virtual entre as escolas de samba de São Paulo e Rio recebeu 147.140 votos através de tweets. A ação também incluiu comentários dos leitores e fotos dos blocos, trios e camarotes que agitaram também Salvador, Recife e Olinda.

A cobertura deste ano ainda contou com ações específicas no Facebook e Instagram, com enquetes sobre as agremiações ao término de cada dia de desfiles e cliques do carnaval pelo Brasil.