Estadaocarnaval: participe da nossa cobertura interativa nas redes sociais

Você vai curtir o carnaval na avenida? Vai atrás dos blocos da Bahia ou de Pernambuco? Ou prefere acompanhar os desfiles pela televisão? Seja qual for sua escolha, o Estadão convida você a participar da nossa cobertura interativa da folia através das redes sociais em uma ferramenta inédita.

Funciona assim: durante todos os dias de carnaval, o Estadão.com.br, em parceria com Twitter e Flowics, vai trazer uma segunda tela (acesse aqui) que mostrará o que está sendo falado nas redes sobre as escolas, trios, blocos e personalidades, além de fotos e rankings de repercussão. As agremiações sobem no ranking de acordo com a quantidade de tweets com a hashtag oficial. Ou seja: se você quer ver sua escola no topo, não deixe de tuitar. Seus comentários no Twitter também devem ser marcados com a hashtag #Estadaocarnaval para aparecerem na ferramenta.

Os leitores também podem mandar seus cliques da avenida e dos trios através do Instagram, marcando as imagens com #Estadaocarnaval na legenda. A mesma hashtag pode ser usada no Twitter para enviar comentários sobre as escolas de samba, desfiles e blocos. Todo conteúdo será filtrado e exibido no Estadão.com.br.

Você ainda poderá ser o nosso jurado e avaliar as escolas do Rio e de São Paulo pelo Facebook, votando nas enquetes que serão publicadas em nossa página (www.facebook.com/estadao) ao término de cada dia de desfiles. Participe!