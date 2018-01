Durante o final de semana, o Estadão estreou uma nova versão do portal. Para marcar a data, convidamos usuários do Instagram para fazer cliques da redação. Cada um deles registrou cenas sob um olhar diferente. A ação fez parte da série de fotos #EstadaoPorDentro, que mostra na rede social o dia-a-dia do Estado. Para acompanhar, basta seguir: http://www.instagram.com/estadao.

