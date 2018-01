Estudantes pagam US$ 1 mil para nunca mais ouvir Justin Bieber

Esta aconteceu nos EUA. Para ajudar a salvar uma cafeteria, dois alunos do colégio Township fizeram uma proposta à direção: que tal se tocarmos bem alto Baby, de Justin Bieber, sempre que acabarem as aulas? E que tal se só pararmos de tocar apenas se conseguirmos US$ 1 mil em doações para a cafeteria?

Bizarramente, a direção aceitou. A proposta era atingir a meta em uma semana. Com o “castigo sonoro” – a música foi tocada mais de 20 vezes entre segunda e quarta-feira – foram necessários apenas três dias. “Algumas pessoas ficaram realmente aborrecidas, mas este é o incentivo. Se não fosse aborrecedor, você não seria motivado a parar a música”, conta o diretor-assistente, Ali Hart, ao Chicago Sun Times.