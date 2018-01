Estúdios de cinema são pegos baixando pirataria da web

Sabe aquelas propagandas no cinema e nos DVDs em que a indústria de entretenimento afirma que “pirataria é crime”? Pois os funcionários dos estúdios de Hollywood, responsáveis pela campanha, não devem ter assistido ainda.

Eles foram flagrados baixando filmes, séries e músicas ilegalmente. O site Torret Freak utilizou um serviço russo que mapeia o tráfego vindo de usuários na web. E afirma: as redes das empresas Sony, Universal e Fox fizeram download da primeira temporada de Game of Thrones, filme Conan, músicas do filme Cowboy vs Aliens, Windows 7, etc.

“Estas são as mesmas companhias que querem desconectar as pessoas da internet após elas serem pegas compartilhando material protegido por direitos autorais”, critica o Torrent Freak.