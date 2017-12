ETs nunca estiveram na Terra, diz Casa Branca

Os EUA têm um site em que qualquer pessoa pode questionar o governo. Duas petições com milhares de assinaturas perguntavam sobre a presença de extraterrestres na Terra. E Phil Larson, integrante do Escritório da Casa Branca para Políticas de Ciência e Tecnologia, respondeu:

“O governo americano não tem evidência que exista alguma vida fora do nosso planeta, ou que alguma presença extraterrestre tenha entrado em contato ou conflito com qualquer membro da raça humana. Além disso, não há informação crível para sugerir que alguma evidência está sendo escondida do público. No entanto, isso não significa que o tema vida fora do nosso planeta não está sendo discutido ou explorado. De fato, há uma série de projetos cujo objetivo é entender se a vida pode existir ou existe fora da Terra.”

O integrante do governo diz que, há sim, chances de vida fora da Terra, com “trilhões e trilhões de estrelas do universo”, embora a chance de encontro com humano seja “extremamente pequena, devido às distâncias envolvidas”: “Mas tudo isso são estatísticas e especulação. O fato é que não temos nenhuma evidência crível de presença extraterrestre aqui na Terra.”

Via Época