Facebook mudou: saiba como manter o controle da sua timeline

Você deve ter percebido que, desde a última quarta-feira, posts de páginas oficiais, como marcas, veículos de mídia e personalidades, têm aparecido na sua timeline do Facebook com menos frequência. Isso está acontecendo porque Mark Zuckerberg resolveu dar mais prioridade para o conteúdo que seus amigos e familiares compartilham. Uma ótima notícia, pois seus amigos terão mais acessos às fotos da sua viagem de férias, aos vídeos do seu animalzinho de estimação fazendo travessuras… Quem não se anima com um foto de ‘catioro’ passando pela timeline? Nós adoramos! Mas, poxa vida, às vezes consideramos aquele artista, blogueiro e até mesmo um portal de notícias (é ‘nóis’, einh!) como parte da família, dos posts importantes do dia a dia. Pois o Facebook oferece uma ferramenta para que você possa continuar tendo o controle do que é importante na sua vida, ok, na sua timeline. Se você quer continuar vendo as publicações do ‘Estadão’ com frequência e agilidade e, com isso, se manter informado, basta ir na nossa página e clicar na opção ‘ver primeiro’. Não esqueça de fazer o mesmo com as páginas das nossas editoriais! 😉

