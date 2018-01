Facebook promove reencontro de irmãos que não se viam há 65 anos

AP

Um homem de Iowa, nos EUA, e sua irmã foram reunidos 65 anos após serem separados em orfanatos diferentes quando crianças. Tudo graças a uma busca feita no Facebook. Os dois tentaram reencontrar um ao outro por anos, mas nunca obtiveram sucesso.

A sorte mudou quando o filho do chefe de Clifford Boyson reslveu fazer uma busca no Facebook. Eddie Hanzelin, de sete anos, entrou na conta de sua mãe e fez uma busva por Bulladeau. Encontrou semelhança física

E Clifford, de 66 anos, conheceu sua irmã, Betty Billadeau, de 70 anos, pessoalmente no sábado. “Você é de altura semelhante de nossa mãe”, disse Clifford à irmã no reencontro. A família inteira caiu no choro. “Ele não tinha nenhuma esposa em sua vida”, diz a sobrinha Sarah Billadeau, de 42 anos.

“Eu quero conhecer a família inteira. Não sabia que tinha uma família grande”, completou Clifford, que presenteou o pequeno Eddie com cerca de R$ 250 por seu trabalho como detetive. “Clifford não tinha nenhuma família, e família é importante”, diz o garoto.

Foto: AP