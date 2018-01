Na semana do Dia dos Namorados nos Estados Unidos, o Facebook e o Spotify revelaram uma lista com as músicas que mais são ouvidas no começo e no fim dos relacionamentos. Bruno Mars é o único que figura com canções nas duas categorias: Just The Way You Are para os novos pombinhos e It Will Rain para os recém-separados. Veja as 5 músicas mais usadas pelos apaixonados:

E as mais compartilhadas pelos corações partidos:

(Via Huffington Post)