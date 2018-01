Falar mal dos outros é o melhor jeito de fazer amigos, aponta estudo

Foto: Reprodução

Você já comentou com uma pessoa sobre o comportamento daquele colega chato e foi ficando amigo dela depois disso? Pois essa aproximação é mais do que normal. Um estudo das universidades do Texas e de Oklahoma mostrou que os desgostos comuns são a principal forma de iniciar uma amizade.

Para a pesquisa, os cientistas convidaram pessoas para relembrar como começaram suas amizades mais duradouras. A maioria disse que ficou mais próxima de seus amigos por compartilharem comentários negativos. Quando questionados sobre o principal assunto quando estavam com os melhores amigos, também disseram que falar mal dos outros era o tópico predileto. Jennifer Bosson, uma das autoras do estudo, explicou: “Não é que a gente goste de não gostar das pessoas, mas gostamos de conhecer pessoas que não gostam das mesmas pessoas”. Concordam?

(Via Super)