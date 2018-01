Fátima Bernardes se despede do ‘Jornal Nacional’ com um ‘até breve’

“Boa noite e até breve”. Foi assim que Fátima Bernardes se despediu nesta segunda-feira do Jornal Nacional. A jornalista, que dividia a bancada com o marido William Bonner desde 1998, deve estrear uma atração matinal da TV Globo em maio de 2012, segundo o jornal O Globo. Em seu lugar, fica Patrícia Poeta.

Na noite de hoje, o JN exibiu uma retrospectiva da carreira das duas profissionais, que ocupou um bloco inteiro do jornal. Patrícia assumiu o nervosismo quando questionada por Bonner, que de prontidão lembrou que até Cid Moreira – que comandou a bancada por quase três décadas – ficava nervoso quando entrava no ar.

Em um dos intervalos do JN, Bonner escreveu em seu perfil do Twitter: “Lenços ao alcance da mão.” A despedida fez sucesso na rede: por volta das 21h, a hashtag #JN chegou a entrar nos “trending topics” do Twitter mundial.

Saudades da Fátima?