Faxineiro encontra iPad e R$ 26 mil perdidos no aeroporto e devolve ao dono

Patrick Morgan, de 50 anos, é faxineiro no aeroporto de Hollywood-Fort Lauderdale, nos EUA. Um belo dia, ele estava recolhendo o lixo do terminal e, num canto, encontrou um iPad e um envelope cheio de dinheiro. Nem quis saber qual era a quantia e foi logo entregar tudo à administração.

“Este é o tipo de pessoa que sou e é o tipo de pessoa que esperam de mim no trabalho”, disse ele ao The Miami Herald.

Na volta, encontrou o dono do aparelho, desesperado procurando por um iPad. “Eu disse: ‘Não se preocupe. Estamos com ele.” O faxineiro não pediu nada em troca, mas o dono, agradecido, deu R$ 120 como gratificação.

Já que o dinheiro tinha vindo do nada, ele ainda resolveu ajudar quem precisa mais do que ele. Primeiro, deu R$ 80 a uma sem-teto que dorme no aeroporto. Depois, os outros R$ 40 a um colega que estava precisando.

Pela honestidade, Patrick foi homenageado no trabalho. Ganhou uma placa e um salário extra. “É ótimo saber que você tem funcionários tão honestos e com tanta integridade”, diz o chefe do faxineiro, Mark Klein.

Foto: Reprodução/NBC