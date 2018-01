‘Forbes’ compara Michel Teló a Carmen Miranda e diz que americanos vão ouvi-lo muito

“Já escutou sobre o fenômeno da música country brasileira Michel Teló? Você irá”, diz o título da reportagem da revista norte-americana Forbes sobre o cantor de Ai Se Eu Te Pego. A matéria compara o sucesso de Teló à ascensão de Carmen Miranda nos EUA no século passado. E ainda faz um paralelo com a carreira meteórica de Xuxa.

“A música (Ai Se Eu Te Pego) está entre as mais tocadas nas rádios mundiais este ano, e se tornou um hit número 1 no iTunes de países como Portugual, Itália, Espanha, Alemanha, Polônia, Argentina, Chile, Colômbia e Peru (ironicamente, no Brasil o sucesso de Teló é apenas o segundo mais baixado no iTunes, atrás de Someone Like You, de Adele)”, continua a reportagem.

A Forbes ainda afirma que a mercado musical brasileiro vive um “raro bom momento” e destaca que os americanos em breve vão ouvir uma versão em inglês de Ai Se Eu Te Pego, que está sendo preparada para a turnê europeia de Teló – até agora, os shows passarão por sete países do continente.