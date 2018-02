Funcionário do Burger King é demitido por pisar na comida

‘Esta é a alface que você come no Burger King’, mostrava uma foto de dois potes de alface pisados por botas, a qual foi postada no famoso fórum 4Chan.

Os usuários do 4Chan ficaram indignados e começaram um verdadeiro trabalho de detetive para descobrir quem era o tal funcionário que estava brincando com a comida deles.

O fórum é anônimo, mas o que o autor das imagens não sabia era que a foto que tirou com o celular tinha informações de geolocalização. Era dos EUA. Em Ohio.

A partir daí, os membros acharam a localização aproximada, outro mapeou os restastaurantes do Burger King próximo e, finalmente, acharam o ponto exato. A informação foi encaminhada à rede de fast-food.

Resumo da ópera: saiu na imprensa. E o Burger King puniu três funcionários com a demissão. “A companhia mantém políticas de tolerância zero para violações deste tipo”, afirma a empresa.

Os membros do 4Chan, por sua vez, avisam a engraçadinhos que ousem fazer o mesmo: “Não brinque com a comida das pessoas.”

