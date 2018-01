Funerária cria velório drive-thru: não é preciso sair do carro para dar adeus

Sinais de 2012? Uma funerária em Los Angeles, Califórnia, lançou um serviço, no mínimo, inusitado: tal qual o McDonald’s, que permite comprar lanche sem sair do carro, agora é possível se despedir de conhecidos mortos no conforto do assento do automóvel.

Pelo sistema de drive-thru, o defunto fica protegido por um vidro, enquanto os carros passam ao seu lado. Segundo a funerária, que se chama Robert L. Adams, é uma ajuda a pessoas de idade que têm dificuldade de andar, para aqueles que só podem dar uma passada rápida depois do almoço ou para famílias que esperam um número muito grande de visitantes.

“Você pode vir após o trabalho, não precisa procurar vaga para estacionar, pode assinar o livro de condolências e a família sabe que você foi respeitoso”, disse a proprietária, Peggy Scott Adams, ao Daily Mail.