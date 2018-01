Galaxy S4 será capaz de acompanhar olho humano e rolar tela sozinho, diz jornal

Algumas imagens do que seriam protótipos do Galaxy S4 já circulam na rede

Mais rumores sobre a próxima geração do principal rival do iPhone. Segundo o jornal The New York Times, o Samsung Galaxy S4 será capaz de acompanhar o movimento do olho humano e rolar a tela sozinho.

A função, que seria chamada “eye scroll”, foi citada por uma fonte que, de acordo com a publicação, já testou o smartphone. Assim, a rolagem da tela do Galaxy S4 seria automática, sem que seja necessário acionar o touchscreen.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O recurso representaria um avanço à atual função Smart Stay do Galaxy S3, que usa a câmera frontal para detectar se o usuário está olhando para tela e mantê-la acesa ou apagá-la. Segundo o New York Times, o termo “eye scroll” já foi patenteado pela empresa nos EUA e na Europa.

O Galaxy S4 será apresentado em Nova York no próximo dia 14. Ansiosos?