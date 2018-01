O locutor Galvão Bueno está encantado com o UFC desde que narrou a sua primeira luta, do americano Cain Velasquez contra o brasileiro Júnior Cigano. Segundo ele, é o esporte do futuro. “Ele está apaixonado. Só fala nisso”, disse uma amiga à Revista Época.

