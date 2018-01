Garrafa de cerveja ‘salva’ jornada de ultramaratonista irlandês

O ultramaratonista irlandês Richard Donovan afirma ter sido salvo literalmente pela cerveja. Há uma semana, iniciou uma jornada para arrecadar fundos para a crise humanitária na África. Passou pela Rússia, África do Sul, Brasil, EUA, Inglaterra e China, totalizando 295 quilômetros percorridos no chão e 43 mil quilômetros no ar (em função dos voos) em apenas quatro dias. Só que, quase cruzando a ‘linha de chegada’, começou a sentir os efeitos das diferenças de fuso, noites mal dormidas e excesso de exercícios, e não conseguiu seguir adiante. ‘Eu estava completamente destruído’, disse ele. Mas uma garrafa de cerveja ‘salvou’ o plano: após tomar a bebida, o atleta recuperou a energia e conseguiu completar o desafio. Duvidam?

(Via Herald Sun)