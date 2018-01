Gaviões da Fiel é a favorita no Twitter para levar o título

A Gaviões da Fiel liderou os comentários no Twitter e é a favorita dos internautas para levar o título em São Paulo. Foram mais de 12 mil tweets sobre a agremiação, que levou para o Anhembi uma homenagem ao ex-jogador de futebol Ronaldo ‘Fenômeno’. A Rosas de Ouro continuou no topo do ranking, com mais de 8.800 tweets. Dragões da Real ficou em terceiro com mais de 6.300 menções.

Na enquete do Estado, na página do Facebook, Gaviões da Fiel liderou a preferência, seguida por Mocidade Alegre e Pérola Negra.

Neste carnaval, o Estado faz uma ação inédita nas redes sociais. Uma “segunda tela” (depois da televisão) permite que o leitor acompanhe toda a cobertura interativa, envie fotos, faça comentários pelo Twitter e vote em sua escola preferida. Em parceria com o Twitter e a Flowics, ferramenta especializada em monitoramento de novas mídias, um ranking é atualizado em tempo real com as escolas mais comentadas. Facebook e Instagram também fazem parte da cobertura. A hashtag única usada em todas as mídias é #Estadaocarnaval. Ao acessar a ferramenta, no endereço estadao.com.br/carnaval2014nasredes, o leitor encontra abas para São Paulo, Rio, Bahia e Pernambuco. Já a página do Estadão no Facebook vai trazer enquetes sobre as escolas ao término de cada dia de desfiles. Para votar em sua preferida, basta acessar https://www.facebook.com/Estadão