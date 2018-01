Grande asteroide passa perto da Terra neste 12/12/12

Este 12/12/12 será marcado pela passagem do asteroide 4179 Toutatis próximo à Terra. Ele tem nada menos que dois quilômetros de largura por mais de quatro de comprimento. Para aqueles que já estão lembrando da profecia Maia para o fim do mundo, a Nasa tranquiliza: não há risco de colisão com o nosso planeta.

Na manhã desta quarta, o Toutatis teve a maior aproximação com o nosso planeta: chegou a pouco menos de 7 milhões de quilômetros do planeta, ou 18 vezes a distância da Lua. Para quem quiser acompanhar sua trajetória ao vivo, o observatório Clay, nos EUA, está transmitindo ao vivo.

Foto: Nasa/Divulgação