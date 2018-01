Gretchen ‘is cool’: cantora lança música em inglês e francês

Depois de uma temporada trabalhando em lanchonetes dos Estados Unidos, Gretchen parece querer voltar a ganhar os holofotes com sua música. A nova empreitada se chama I’m Cool. Trata-se de uma parceria com a banda 1E99. No vídeo da canção, ela aparece cantando em inglês e francês, e mostra aquele rebolado que lhe deu fama nos anos 80. “My name is Gretchen/ Nobody knows me/ Someday you’ll see my point of view/ My life is crazy/ I’m cool”, diz o refrão.

Na noite desta sexta-feira, o assunto já aparecia entre os mais comentados do Twitter.