MenosOdioMaisDemocracia e Tchau Dilma dominam Twitter

Os principais assuntos do Twitter neste domingo foram as hashtags #MenosOdioMaisDemocracia e Tchau Dilma. Os internautas se dividiram entre criticar as manifestações e mostrar a participação nos atos.

#MenosOdioMaisDemocracia liderou os trending topics na maior parte do domingo, a hashtag foi usada majoritariamente para criticar os protestos contra o governo Dilma, no entanto, alguns internautas a favor dos atos também usaram o termo. “Doem um livro de história para esse povo que está pedindo a volta da ditadura militar”, escreveu o perfil @fernandosebert.

A expressão ‘Tchau Dilma’ oscilou entre o terceiro e quarto lugar entre as hastags mais usadas pelo os usuários do Twitter que postaram fotos das manifestações e memes contra Dilma. “TCHAU DILMA! Já vai tarde. Faz algum pronunciamento! Cadê o Coração Valente agora?”, dizia o perfil @Beatrindadee.

Outras duas hashtags tomaram relevância durante este domingo: #ImaginaSeADilma e ‘Catra Presidente’. Esta última estava no topo do trending topics por volta das 15h30 e reunia piadas sobre o funkeiro Mr. Catra na presidência do Brasil. #ImaginaSeADilma foi usada tanto por internautas contra e pró-governo com suposições sobre Dilma.