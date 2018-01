Rubens Barrichello faz aniversário no Dia Mundial da Tartaruga

Foto: AFP

Estávamos navegando na internet aqui na redação, quando alguém soltou uma pérola que viu no Facebook: hoje (23) é aniversário do piloto Rubens Barrichello e Dia Mundial da Tartaruga. Parece piada, mas não é. Rubinho faz 40 anos. E as tartarugas comemoram seu dia também como uma forma de chamar a atenção para a preservação.

No ano passado, o Dia Mundial da Tartaruga ficou o dia todo nos Trending Topics no Twitter. Fizemos até um post com os comentários dos internautas sobre a coincidência de datas.

Feliz aniversário, Rubinho! E feliz dia, tartarugas!