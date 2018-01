Homem é preso no Recife por apresentar RG com foto de Jack Nicholson

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 41 anos foi preso hoje na praia de Boa Viagem, no Recife, suspeito de apresentar documentação falsa para abrir uma conta bancária. O sujeito tinha várias carteiras de identidade, dentre elas uma com a foto do ator americano Jack Nicholson, mas assinado João Pedro dos Santos.

Ele foi detido pela Polícia Civil e se recusou a falar sobre o caso. Deverá responder pelos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso.

(Via G1)