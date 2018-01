Homens gastam mais tempo se arrumando do que as mulheres, aponta estudo

Foi-se o tempo em que a expressão “macho que é macho faz a barba com faca de serra”. Homens estão gastando, em média, 81 minutos do dia se “empetecando” – seis minutos a mais do que as mulheres, famosas pelo tempo que gastam para se arrumar (nesse tempo, elas: 1- arrumam o cabelo, podendo fazer chapinha ou escova; 2- escolhem a roupa, que não se limita a um terno e um sapato preto, 3- se maquilam e escolhem um brinco e um colar). A pesquisa, realizada pela rede de hotéis Travelodge, também mostrou que eles ficam mais tempo no banho.

(Via The Telegraph)