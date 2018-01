Para igreja, download é sagrado e CTRL+C e CTRL+V, Deus

Esta é na Suécia. Um jovem de 19 anos montou uma igreja só sua para defender o direito sagradado ao compartilhamento de arquivos na internet. Na Igreja do Kopimismo, aprovada no início do ano por autoridades do país, Deus é representado pelos símbolos CTRL+C e CTRL+V.

E, segundo o YouPix, a igreja acaba de fazer seu primeiro casamento. Pelas regras da religião, os recém-casados devem “se copiar e remixar suas células de DNA e criar um novo ser humano”.

Abaixo, os mandamentos do Kopimismo:

– A cópia de informações é éticamente legal.

– Copiar ou remixar informações é uma forma de se expressar e respeitar

– Internet é sagrada

Veja abaixo o vídeo do casório: