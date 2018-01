A situação é séria, mas na internet não há como perder a piada. Os usuários das redes sociais não perdoam nem a situação jurídica do empresário Eike Batista e nem do juiz, que apreendeu seus bens e foi flagrado dirigindo o Porsche do ex-bilionário. Reunimos os comentários e memes que circulam no Twitter e no Instagram.

