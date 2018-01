Jake Harper é cortado de ‘Two and a Half Men’

Depois de Charlie Sheen, o ator Angus T. Jones, que interpreta o garoto Jake Harper, também foi cortado da série Two and a Half Men, informa o TV Line. Os contratos de Ashton Kutcher and Jon Cryer, este último, o pai do menino no programa, foram renovados para mais uma temporada.

Segundo afirma o TV Line, mesmo fora do elenco fixo, pode ocorrer alguma participação de Angus como convidado, já que seu personagem irá para a universidade. No ano passado, ele publicou um vídeo pedindo para as pessoas “pararem de assistir Two and a Half Men“, afirmando que “causa danos ao cérebro.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assista: