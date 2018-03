Confusão ao noticiar a morte de Chico Anysio. No jornal português Público, uma foto de Renato Aragão foi usada na reportagem sobre o falecimento do humorista. Até as 19h25, o erro continuava online, apesar de uma nota no rodapé da página afirmar “substituída a fotografia; a anterior mostrava outro humorista brasileiro que contracenava com Chico Anysio.”