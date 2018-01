Jovem que afirma comer apenas fast food desde os 2 anos de idade sofre colapso, mas continua fã dos nuggets

O desmaio de uma adolescente de 17 anos não chamaria tanta atenção, não fosse o motivo: desde os dois anos de idade, Stacey Irvine come apenas fast food. E jamais incluiu frutas ou vegetais em sua alimentação. Segundo a jovem, diagnosticada no hospital com anemia e inflamação na língua, tudo começou quando sua mãe a levou ao McDonalds e deixou que ela experimentasse o nuggets de frango. ‘Eu amei tanto aquilo que era tudo o que eu comia’, afirma ela.

Além dos danos à saúde causados pela péssima alimentação – ela admite também comer pão ou batatas fritas no café da manhã e gostar de outras redes de fast food -, a adolescente lida com outro problema: arrumar espaço para guardar todos os brindes e brinquedos que ganha com as refeições. O resultado é um quarto cheio de lixo. Apesar dos apelos dos médicos, a garota insiste em almoçar e jantar nuggets. ‘Rezo para que ela seja ajudada, antes que seja tarde demais’, diz a mãe.

(Via Daily Mail)