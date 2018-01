A continuação do clássico Jurassic Park (ou Parque dos Dinossauros) estreia nos cinemas dos EUA em 13 de junho de 2014, anunciou a Universal nesta sexta-feira. O longa-metragem será em 3D e terá Steven Spielberg – que dirigiu os dois primeiros filmes da série – na produção, juntamente com Frank Marshall. O nome do diretor ainda não foi divulgado.

Via Enternainment Weekly