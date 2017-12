Justin Bieber pode virar papai? Uma garota de 20 anos da Califórnia afirma estar grávida do astro teen. Ela diz ter tido relações sexuais com o cantor de 17 anos atrás do palco em um de seus shows.

A jovem pede DNA e “suporte para o meu filho”. Segundo a Star Magazine, os agentes de Justin Bieber negam a paternidade. Mas isso não impedirá que o cantor tenha de dar explicações no tribunal.