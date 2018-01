Justin Bieber e Restart lançam ovos de páscoa no Brasil

Que tal ganhar um ovo de páscoa com a embalagem da banda Restart ou do astro teen Justin Bieber? Acredite, estarão nas lojas brasileiras neste ano.

O ovo dos garotos coloridos é um lançamento da Arcor (a mesma das Tortuguitas). Tem 150 gramas de chocolate e vem com um brinde – uma pulseira “bate-enrola” (?!) que pode ser usada como régua.

Já o ovo do Justin Bieber é um lançamento da Nestlé. Tem 200 gramas e vem com um colar “igual ao do cantor”. Ainda tem um código que permite baixar músicas dele.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bom presente?

Via A Gazeta