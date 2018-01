Ladrão tem ataque cardíaco e morre enquanto fazia assalto em SP

Um assaltante teve um ataque cardíaco enquanto roubava um posto de gasolina em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo, na última terça-feira. O homem de 25 anos estava com outros três comparsas. Pararam o carro em uma rua lateral e foram cometer o crime a pé.

Enquanto revistava os frentistas, o assaltante passou mal e caiu. Segundo informa a Folha, os funcionários do local tentaram socorrê-lo e o levaram para o carro da fuga. “Na emoção do assalto, o coração dele não resistiu”, afirmou o delegado do 2º DP da cidade, Edson Gianuzzi, ao jornal.

Nenhum dos três assaltantes foi mais visto até agora. E o corpo do assaltante morto foi jogado em uma rua próxima.