O fenômeno Luan Santana já demonstra sinais de que está perdendo força no mercado fonográfico. Seu novo CD, que será lançado em março, sairá com uma tiragem inicial de 100 mil cópias. O número é alto, mas equivale apenas à metade da prensagem colocada à venda do seu álbum de 2011, quando o sertanejo teen foi o artista mais tocado nas rádios brasileiras: suas músicas foram executadas nada menos que 99 mil vezes.

(Via Radar on-line)