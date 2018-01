Madonna inova ao lançar clipe de ‘Living for Love’ no Snapchat

Madonna inovou nesta quinta-feira, 5, ao lançar o clipe de Living For Love através do Snapchat, aplicativo de mensagens e imagens que se apagam rapidamente. No vídeo do primeiro single do novo disco, Rebel Heart, a cantora incorpora uma toureira e cita o filósofo alemão Friedrich Nietzsche.

As imagens trazem uma temática já explorada anteriormente por Madonna, como no clipe de Take a Bow. Ela enfrenta dançarinos caracterizados como touros e, com movimentos sensuais e coreografia, derrota cada um deles.

O vídeo, com imagens muito bem tratadas, foi dirigido pelo duo francês J.A.C.K. (formado por Julien Choquart e Camile Hirigoyen) e gravado há algumas semanas no Brooklyn, em Nova York.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da tentativa de não deixar o trabalho espalhar, já que para assistir é preciso instalar o Snapchat, várias reproduções em baixa resolução do vídeo já circulavam pela internet, como este no Facebook. Foi o que também aconteceu com seu novo álbum.

Ao final, uma mensagem atribuída a Nietzsche aparece na tela: “O homem é o mais cruel dos animais. Em tragédias, touradas e crucificações ele se sentiu melhor na Terra. E quando criou para si um inferno que era seu próprio paraíso”.

Este é um dos trabalhos de divulgação do disco, que será lançado oficialmente no dia 10 de março. Neste domingo ela também estará no Grammy e confirmou participação no Brit Awards.