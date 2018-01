Mangueira mantém liderança nas redes sociais

Mesmo desfilando no dia anterior, a Estação Primeira de Mangueira se manteve no topo do ranking das escolas mais mencionadas no Twitter durante o segundo dia de desfiles do Rio de Janeiro. Na medição, feita por meio de ferramenta inédia do Estadão, a escola verde e rosa acumulou quase 17 mil menções.

A Beija-Flor, que também desfilou no domingo, se manteve na segunda colocação, com pouco mais de 15 mil tweets. A União da Ilha, segunda escola a entrar na avenida na segunda-feira, ocupou a terceira posição com mais de 12 mil comentários sobre a agremiação, seguida pelo Salgueiro e Unidos da Tijuca, praticamente empatados com pouco mais de 9.500.

No Facebook, a enquete da página do ‘Estadão’ elegeu a escola Mocidade Independente de Padre Miguel como favorita; em segundo lugar, ficou União da Ilha, seguida por Imperatriz Leopoldinense.