Uma menina que havia desaparecido durante o tsunami que destruiu o litoral da Indonésia em 2004 foi encontrada viva nesta quarta-feira, de acordo com a agência de notícias estatal Antara. Ela teria se desgarrado da mãe durante o incidente e foi levada pelas águas. A mãe, que conseguiu salvar seus outros dois filhos, já tinha perdido as esperanças de encontrá-la. Wati, hoje com 15 anos, foi identificada em um café enquanto tentava reencontrar sua casa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.