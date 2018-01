Meryl Streep diz que Margaret Thatcher abriu espaço para mulheres virarem líderes

Intérprete da “Dama de Ferro” nos cinemas, Meryl Streep lamentou a morte da ex-primeira ministra do Reino Unido. “Foi uma pioneira, querendo ou não, para todas as mulheres na política. “Ser legitimada no sistema político britânico, com preconceito de classes e de sexo como era, e no tempo em que foi, foi uma conquista formidável. Para dar às mulheres e garotas pelo mundo razões para deixarem de ter fantasias de serem princesas e terem um sonho diferente: a posição real de liderar suas nações”.

A atriz ganhou o Oscar em 2011 pelo papel no A Dama de Ferro, que foi indicado em 11 categorias.

Via Fox News